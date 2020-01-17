Google похвасталась капитализацией

Корпорация Alphabet, которая владеет компанией Google и прочими решениями в этом направлении, отчиталась о весьма приличной капитализации в один триллион долларов. Чтобы было более понятно — это одна тысяча миллиардов долларов. Конечно, представить такую сумму физически тяжело, так как большинство из нас даже не думало, что такие суммы существуют. Однако дела у компании идут довольно хорошо, продажи смартфонов и планшетов постепенно повышаются, а поисковая система Google уже давно стала номером один для большинства жителей планеты. И это круто, ведь компания с такими запасами денег явно не будет экономить на разработках, вкладываясь в самые интересные технологии. Будем надеяться, что этот триллион поможет развитию Google.