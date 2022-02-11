Google повторно убила Google+

Google+ покинул этот бренный мир, отправившись на большое кладбище приложений, еще в 2019 году. Не совсем. Напоминаем, что проект был реанимирован как Google Currents, предназначенный исключительно для платных клиентов G Suite. Теперь создатели Google Workspaces объявили, что это приложение также было закрыто, что ознаменовало собой окончательный конец социальной сети Google. Google заявила, что введение приложения группового чата Spaces в прошлом году свело на нет потребность в Currents, поэтому компания планирует свернуть его, начиная с 2023 года. Однако прежде чем это сделать, компания добавит в Spaces новые возможности, чтобы приспособить некоторые из Currents. «К ним относятся поддержка более крупных сообществ и общение с руководством, инвестиции в расширенный поиск, инструменты для модерации контента и многое другое», — говорится в сообщении Google.

Как и в случае с Google+, использование и назначение Currents, вероятно, были неясны для многих пользователей. К сожалению, эта проблема распространяется и на Spaces. Как Google описал это в прошлом году, Spaces — это эволюция Rooms, но это часть Google Chat, предназначенная для группового обмена сообщениями, как и Slack. Понятно? Нам — нет. Также забавно, что Google переработал названия Spaces и Currents: Currents — это новостное приложение, существовавшее до 2013 года, а Google Spaces — это приложение для обмена сообщениями, которое мы видели в течение короткого времени в 2016 году. Таким образом, можно сказать, что Google+ был фактически убит дважды.
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