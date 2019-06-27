Google позволяет пользователям автоматически удалять данные об активности и местоположении

Теперь Google позволяет пользователям Android и iOS автоматически удалять историю местоположений и данные об активности. Так в компании позаботились о дополнительной конфиденциальности данных пользователей и упрощенного управления своим аккаунтом.

Новый набор элементов управления автоматическим удалением позволяет пользователям управлять своими данными проще, чем раньше. Просто выберите срок, в течение которого вы хотите, чтобы данные о вашей активности сохранялись, и все данные, которые старше, будут автоматически удалены. Можно выбрать один из двух вариантов: очищать историю за 3 или 18 месяцев. Возможность ручного удаления также осталась. В ближайшие недели должно произойти более широкое развертывание, поэтому, если вы сразу не увидите новую функцию, вам придется немного подождать.