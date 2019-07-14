Google представил новую соцсеть - Shoelace

Google продолжает экспериментировать с новыми продуктами и услугами. Поисковый гигант не сдерживает себя после неудачи с Google+ и создает другую социальную сеть - Shoelace. Это пятая попытка Google преуспеть в социальном пространстве после краха Google Buzz, Google Friend Connect и Google+.

Само название говорит о его функциях «связывать людей вместе». Это основано на действиях и событиях, происходящих поблизости в вашем городе и вокруг него. Он нацелен на то, чтобы «наполнить вашу социальную жизнь» способностью делать что-то с другими, кто разделяет ваши интересы.

На данный момент приложение соцсети доступно только некоторым пользователям Android и iOS в Нью-Йорке, причем, чтобы скачать программу, необходимо предварительно получить приглашение — его Google рассылает избранным городским сообществам. В дальнейшем, если задумка найдет отклик среди пользователей, география будет расширена.