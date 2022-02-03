Google представила Workspace Essentials Starter Edition

Google считает, что у нее есть способ сломать доминирование конкурентов, таких как Microsoft, в офисной среде. Компания представила бесплатную версию Workspace Essentials Starter Edition, которую вы можете использовать, просто зарегистрировавшись со своей рабочей электронной почтой. Вы не получите сервисы Gmail, но получите доступ к Chat, Docs, Drive, Meet, Sheets и Slides. Можно сделать ставку на то, что Workplace Essentials Starter поможет командам улучшить совместную работу, даже если их работодатели используют «устаревшие инструменты повышения производительности», которые не были предназначены для удаленных и гибридных офисов. Другими словами, Google надеется, что вы пропустите старый пакет Microsoft Office вашей компании в пользу Workspace в следующий раз, когда начнете проект.

Это может быть не очень убедительно, если ваша компания уже полагается на облачную службу, такую ​​как Microsoft 365. Также можно с уверенностью сказать, что это не сработает, если у вашего работодателя строгие правила в отношении инструментов, которые вам разрешено использовать — ваш начальник может не оценить данное нововведение. Google явно надеется, что по крайней мере некоторые работники будут искушены, и было бы неудивительно, если версия для начинающих приведет к тому, что некоторые компании дополнят или даже заменят существующие инструменты по требованию рядового персонала. Более того, что самое важное, этот инструмент абсолютно бесплатен.
Комментарии и отзывы Google Workspace Essentials Starter Edition
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