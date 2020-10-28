Google представила новые функции управления жестами для приложения YouTube

Компания впервые представила функцию разделов видео, которая поможет пользователям легко перемещаться по видео. Новая функция представляет из себя новый вид списка, который можно найти, нажав или щелкнув заголовок главы в проигрывателе. Это действие позволяет увидеть полный список всех глав, включенных в воспроизводимое видео, каждая с миниатюрой предварительного просмотра. Данная функция позволяет легко найти нужный раздел видео.
Компания Google также изменила расположение кнопок в приложении, чтобы еще больше упростить его внешний вид, а также повысить отзывчивость элементов управления.
Одной из важных анонсированных функций является включение жестов. Дважды нажимаете слева или справа от видео, чтобы перемотать вперед или назад на 10 секунд. Чтобы войти и выйти из полноэкранного режима, все, что вам нужно сделать, это смахнуть вверх, чтобы войти в полноэкранный режим, и вниз, чтобы выйти.