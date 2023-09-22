Google представила редактор видео YouTube Create

На сегодняшний день существует множество вполне неплохих приложений для редактирования видеороликов. Но, безусловно, не все желают изучать возможности и особенности приложений Premiere Pro или Final Cut, предпочитая для определённых сценариев нечто более доступное и простое. К счастью, вскоре в этом вовсе не будет нужны, потому что компания Google планирует запустить функцию YouTube Create — это приложение от самой платформы, которое предоставляет доступ к различного рода инструментам, работающими на основе искусственного интеллекта, которые помогут вам быстро справляться с редактированием видео.

Софт может похвастаться внушительным набором преимуществ, которые можно будет использовать в повседневной жизни — например, автоматическая генерация субтитров и возможность записи голосового комментария, который будут накладывать поверх оригинальной звуковой дорожки. YouTube Create также предлагает бесплатную музыку для создателей контента, которые не готовы тратить деньги на покупку сэмплов. Также софт позволяет быстро добавлять переходы между роликами, добавлять стикеры, различные анимации или GIF-изображения, чтобы сделать видеоряд более привлекательным для зрителя. Всё это будет реализовано бесплатно, как минимум на начальном этапе, так что многие начинающие авторы контента смогут создавать куда более интересные видео для своей аудитории. Вопрос только в том, когда это запустят для всех желающих — сейчас функция в бета-тесте.