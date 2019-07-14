Google представит новый дизайн для вкладки новостей

2019-07-14, Автор - Adelia; Продукт - Google ; [113]
В ближайшие недели будет реализован новый дизайн вкладки «Новости» на странице результатов поиска. Дизайн будет ограничен версией Google Search для настольных компьютеров и будет существенно отличаться от существующего внешнего вида. О новом облике известно немногое, он выглядит чище и уделяет больше внимания издателю и его брендингу.

«Обновленный дизайн делает имена издателей более заметными и упорядочивает статьи, чтобы помочь вам найти нужные вам новости»,- пишет Google в твите.

Переработанная вкладка «Новости» повлияет на издателей, так как будет отличаться ограниченным количеством ссылок, в отличие от текущей версии, которая выделяет значительную часть историй.

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