Google представит новый дизайн для вкладки новостей

В ближайшие недели будет реализован новый дизайн вкладки «Новости» на странице результатов поиска. Дизайн будет ограничен версией Google Search для настольных компьютеров и будет существенно отличаться от существующего внешнего вида. О новом облике известно немногое, он выглядит чище и уделяет больше внимания издателю и его брендингу.

«Обновленный дизайн делает имена издателей более заметными и упорядочивает статьи, чтобы помочь вам найти нужные вам новости»,- пишет Google в твите. Переработанная вкладка «Новости» повлияет на издателей, так как будет отличаться ограниченным количеством ссылок, в отличие от текущей версии, которая выделяет значительную часть историй.