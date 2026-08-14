Microsoft трансформирует приложение Copilot

Компания Microsoft наконец начинает объединять потребительскую и корпоративную версии Copilot в единое приложение, которое станет основой будущего «суперприложения». Первым этапом объединения станут приложения Copilot и Microsoft 365 Copilot — пользователи с личными и рабочими учётными записями будут переведены в новое единое приложение, которое вновь получит название Microsoft Copilot, но обзаведётся обновленной иконкой. Заодно исчезнет необходимость держать две отдельных иконки Copilot в системном трее или на панели задач. По словам Microsoft, обновлённое приложение получит новый внешний вид и объединит возможности чата и создания изображений Copilot с функциями Microsoft 365, предназначенными для работы.

Компания рассматривает это обновление как важный технический этап подготовки к запуску полноценного «суперприложения» Copilot, которое планируется представить позже в этом году. Таким образом, нынешние изменения закладывают основу для дальнейшего объединения продуктов Copilot. Глобальное обновление мобильной и веб-версий начнётся в середине августа, а версии для Windows и Mac получат обновление в середине сентября. Пользователям мобильного приложения предложат установить новую версию Copilot, а некоторые участники программы Windows Insider получат обновление уже на этой неделе. При этом часть функций в новое приложение не перенесут. Подкасты и Deep Research будут закрыты и перестанут работать после 18 августа.
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