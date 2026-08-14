Microsoft трансформирует приложение Copilot

Компания рассматривает это обновление как важный технический этап подготовки к запуску полноценного «суперприложения» Copilot, которое планируется представить позже в этом году. Таким образом, нынешние изменения закладывают основу для дальнейшего объединения продуктов Copilot. Глобальное обновление мобильной и веб-версий начнётся в середине августа, а версии для Windows и Mac получат обновление в середине сентября. Пользователям мобильного приложения предложат установить новую версию Copilot, а некоторые участники программы Windows Insider получат обновление уже на этой неделе. При этом часть функций в новое приложение не перенесут. Подкасты и Deep Research будут закрыты и перестанут работать после 18 августа.