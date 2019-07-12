Google прекращает поддержку приложения Nest на Wear OS и Apple Watch

Google никогда не боялся отказываться от продуктов и услуг, если считает их ненужными. Последним дополнением к кладбищу Google является приложение Nest для Apple Watch и Wear OS. Решение о прекращении использования приложения Google Nest было принято после того, как компания проверила статистику использования приложения и обнаружила, что только небольшой процент людей использует его на носимых устройствах.

Теперь попытка открыть приложение Nest на устройстве Wear OS приводит к сообщению «Nest больше не поддерживается в Wear OS», в котором пользователям предлагается удалить приложение. Google быстро уточнил, что пользователи Wear OS по-прежнему смогут управлять устройствами Nest со своих запястий с помощью голосовых команд Google Assistant. Google заверяет, что все еще полностью инвестирует в мобильное приложение Nest, которое доступно как для Android, так и для iOS, и предоставляет пользователям полный контроль над подключенными устройствами «умного дома». После закрытия приложения Nest для WatchOS, Keep является единственным оставшимся приложением Google, доступным для Apple Watch.