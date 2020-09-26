Google прекратила поддержку платных расширений в Интернет-магазине Chrome

В интернет-магазине для Google Chrome больше не будет новых платных расширений.

Компания Google объявила о своем подходе к монетизации расширений интернет-магазина Chrome. Теперь же интернет-магазине Chrome перестанет принимать заявки на публикацию платных расширений. Компания Google внесла эти изменения после того, как заметила рост числа мошеннических транзакций, связанных с платными расширениями.

В феврале 2021 года Google полностью отключит свою платежную систему Chrome Web Store, так что разработчики с законными платными расширениями еще есть время соответствующим образом перенести свою платежную платформу.