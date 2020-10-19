Google прекратит поддержку приложения Trusted Contact 1 декабря

Компания Google прекратит поддержку своего приложения Trusted Contacts, которое помогало делиться своим местоположением с друзьями или родственниками. Теперь приложение удалено из Google Play Store и перестанет поддерживаться 1 декабря 2020 года.

Теперь функция передачи данных о местоположении будет доступна только через приложение Google Maps. Однако функция в Картах Google немного отличается от функции в приложении. Она требует, чтобы вы вручную сообщали свое местоположение, в то время как приложение Trusted Contacts автоматически сообщало ваше местоположение, если вы не ответите на 5 минут тому, кто его запросил.