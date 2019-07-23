Google придется заплатить штраф за нарушения о конфиденциальности детей в YouTube

Федеральная торговая комиссия завершила урегулирование с Google за нарушение федеральных законов о конфиденциальности данных для детей. Google теперь придется заплатить многомиллионный штраф, хотя точная сумма не подтверждена. Согласно отчету, Google неправильно собирал данные о детях, нарушая закон о защите конфиденциальности детей в интернете, который запрещает компаниям отслеживать и ориентировать детей в возрасте до 13 лет. Также утверждается, что Google и YouTube не приняли адекватных мер чтобы защитить детей, которые использовали платформу потокового видео. В отчете Wall Street Journal утверждается, что YouTube рассматривает некоторые важные изменения в способе обработки видео. YouTube переместит все детские видео в специальное приложение YouTube Kids, а также отключит функцию автозапуска.