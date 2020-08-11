Google продлила срок сдачи приложений Chrome

Компания Google откажется от приложения Chrome.

Поддержка приложений Chrome прекратится к июню 2022 года. Ранее предполагалось, что приложения Chrome будут закрыты в этом году, но срок был продлен до июня 2022 года.

Для пользователей Chrome OS поддержка закончиться также в июне 2022 года. Практически все, что связано с приложениями Chrome, поддержка прекратится к июню 2022 года.

Приложения Chrome - это упакованные приложения, которые пользователь устанавливает и запускает прямо с рабочего стола. С другой стороны, расширения Chrome - это то, что большинство людей используют при установке подключаемых модулей, чтобы делать более четкие снимки экрана, запускать автоматические сценарии и блокировать определенные веб-элементы в Интернете.
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