Google работает над встроенным датчиком кашля и храпа для Android

В скором времени Google сможет определять, храпят ли пользователи во сне или кашляют. Сообщается, что поисковый гигант работает над этими двумя встроенными функциями для Pixel. Информатор обнаружил строки кода в установочном файле приложения Google Health Studies. Выяснилось, что компания проводит исследование под названием Sleep Audio Collection, которое доступно только сотрудникам Google.

Сообщается, что возможности обнаружения кашля и храпа будут работать как функция отслеживания сна для пользователей и будут отслеживать указанные показатели во время сна. Google заявил, что эта функция будет работать с сохранением конфиденциальности на устройстве, это означает, что собранные данные будут безопасно обрабатываться и храниться на телефоне локально. Обнаружение храпа и шума уже доступно в Fitbit Sense и Versa 3, а также в Nest Hub второго поколения. На данный момент остается неясным, будет ли обнаружение кашля и храпа эксклюзивной функцией Pixel или она будет доступна на широких устройствах Android.
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