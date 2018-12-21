Google разработал приложение для рисования в браузере

Google выпустил прогрессивное веб-приложение под названием Chrome Canvas, которое позволяет создавать быстрые наброски, которые автоматически сохраняются в вашей учетной записи Google. Чтобы открыть приложение от Google Chrome для рисования, нужно перейти на страницу canvas.apps.chrome, не загружая никаких программ или приложений.

Программа для рисования представляет собой чистый лист, на котором можно рисовать при помощи четырех элементов. Для рисования пользователю доступны карандаш, перо, маркер и мел, а также можно выбирать цвет из предложенных вариантов или при помощи палитры. Готовый рисунок можно экспортировать в виде файла PNG на ПК. Кроме того, доступен вариант загрузки собственного изображения, чтобы рисовать поверх него.