Google разработала функцию, которая поможет узнать навязчивую песню по свисту

Все мы знаем, как это расстраивает, когда вы не можете вспомнить название песни, но мелодия застряла в вашей голове. Теперь Google поможет вам определить ее всего за несколько секунд.

Google создал модели машинного обучения, которые обучены идентифицировать песни на основе различных источников, таких как пение, свист или напев, включая студийные записи. Пользователям нужно будет коснуться мобильного устройства и открыть последнюю версию приложения Google. Если же голосовой помощник уже активирован, нужно просто сказать вслух: «Окей, Google, что это за песня?». После этого алгоритм сгенерирует потенциальные совпадения песен. Google также предоставит информацию о песне и исполнителе. В настоящее время функция доступна на английском языке для iOS и более чем на 20 языках для Android.
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