Google разворачивает доступ к Gemini

Компания Google достаточно серьёзно относится к своему искусственному интеллекту Gemini — компания полностью заменяет Ассистент и Bard своим новым приложением на базе искусственного интеллекта, и теперь приложение появилось даже на операционной системе iOS. Это позволит компании существенно расширить возможности своего продукта и набрать больше пользователей, что для ИИ очень важный момент на самом деле. Так что с сегодняшнего дня сервис Gemini доступен как Android, так и на iOS, но нужно понимать, что потребуется некоторое время, прежде чем все регионы мира получат доступ к новому приложению.

С другой стороны, если вы не хотите ждать, то можно просто перейти в цифровой магазин и загрузить приложение, что на самом деле является очень простым решением сразу получить новую и более умную системы. Всё же на текущий момент приложение работает гораздо лучше, оно будет интегрировано во все сервисы и решения компании, а также во все аппаратные устройства. Речь про умные наушники, телевизоры, автомобили и так далее — все они будут работать на базе Gemini. Это важный момент в развитии компании, потому что чем больше пользователей у сервиса, тем больше данных он получает и тем быстрее обучается, плюс компания может развивать те направления, которые пользуются наибольшим спросом на рынке. Конечно, немного странно, что Ассистент так быстро канул в лету, но, с другой стороны, это всё равно очень важная инновация для современного мира, чтобы пройти мимо.