Google reCAPTCHA v3 в открытом доступе

Поисковый гигант впервые представил третью версию reCAPTCHA в мае этого года. Основное преимущество новой версии — от пользователей больше не требуется никаких действий, будь то набор текста, выбор картинок или нажатие на кнопку «Я не робот». Система самостоятельно определяет, какие цепочки действий посетителя выдают в нем человека, а какие — бота. Для этого анализируются движения мыши или взаимодействие со страницами. По результатам анализа каждому пользователю присваивается оценка, низшая оценка означает бота, а высшая человека.

В консоли администратора reCAPTCHA вы можете получить полный обзор распределения баллов reCAPTCHA и разбивку статистики 10 лучших действий на вашем сайте, чтобы помочь вам определить, какие именно страницы нацелены на ботов. Специалисты Google рекомендуют добавить reCAPTCHA v3 сразу на несколько страниц сайта. Это поможет собрать больше данных о пользователе и добиться более точной оценки его «человечности».