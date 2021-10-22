Google снижает плату за подписку в Play Market

Такие компании, как Apple и Google, взимают с разработчиков игр и приложений плату за продажу приложений, покупки внутри приложений и подписки, сделанные через их магазины. Долгое время у разработчиков действительно не было выбора, но в последние годы все больше и больше разработчиков начали высказываться и жаловаться на высокие цены. Google объявила о некоторых изменениях, которые они будут взимать с подписок, при этом компания, по сути, сократит их вдвое. Теперь это будет всего лишь 15% -ное сокращение. Google заявляет, что ранее предлагал разработчикам 15% скидку, но это только в том случае, если у пользователя будет периодическая подписка на 12 месяцев.

Google говорит: «Мы слышали, что отток клиентов мешает компаниям по подписке получать выгоду от этой сниженной ставки. Чтобы помочь удовлетворить особые потребности разработчиков, предлагающих подписки, с 1 января 2022 года мы снижаем плату за обслуживание для всех подписок в Google Play с 30% до 15%, начиная с первого дня».