Google создаёт платный поиск посредством ИИ

Согласно новому отчету от информационного издания Financial Times, компания Google серьёзно рассматривает возможность введения платы за поиск, осуществляемый при помощи искусственного интеллекта. Это первый случай в истории, когда Google задумывается о взимании платы за поиск информации, что, безусловно, стало большой новостью для многих пользователей по всему миру. Правда, пока что рано переживать об этом — на данный момент это кажется всего лишь внутренними обсуждениями компании или планами на далёкое будущее. Инсайдеры сообщают, что руководители компании ещё не приняли окончательного решения о том, запускать ли плату за поиск посредством ИИ или это того не стоит.

Тем не менее, если компания пойдёт на такой шаг, она будет взимать плату за новые премиальные функции поиска, работающие на генеративном искусственном интеллекте, а не за базовый поиск контента в сети. Кроме того, компания очень переживает из-за того, что в будущем ChatGPT теоретически может стать заменой для поиска Google, а в этом случае доходы от поиска и демонстрации рекламы Google определённо будут снижены. Здесь хотелось бы объяснить, что доходы от рекламы являются основным источником доходов компании Google, на это приходится примерно 90% от всей прибыли поискового гиганта. Так что если компания лишится доли в этом сегменте, то ей придётся как-то возмещать убытки — например, при помощи платного искусственного интеллекта, который позволит отбить потерянные деньги.