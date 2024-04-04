Google создаёт платный поиск посредством ИИ

Тем не менее, если компания пойдёт на такой шаг, она будет взимать плату за новые премиальные функции поиска, работающие на генеративном искусственном интеллекте, а не за базовый поиск контента в сети. Кроме того, компания очень переживает из-за того, что в будущем ChatGPT теоретически может стать заменой для поиска Google, а в этом случае доходы от поиска и демонстрации рекламы Google определённо будут снижены. Здесь хотелось бы объяснить, что доходы от рекламы являются основным источником доходов компании Google, на это приходится примерно 90% от всей прибыли поискового гиганта. Так что если компания лишится доли в этом сегменте, то ей придётся как-то возмещать убытки — например, при помощи платного искусственного интеллекта, который позволит отбить потерянные деньги.