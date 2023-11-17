Google теперь умеет искать одежду по рисунку

Компания Google решила добавить в новую версию поискового приложения возможность виртуально создавать одежду, которую вы хотите купить, а затем находить реальные варианты одежды в сети, подходящие под подготовленный визуальный ряд. Соответственно, если пользователь ищет разноцветный куртку с узором и вводит соответствующий запрос, новая функция предоставит вам возможность создать изображение на основе введённого запроса, а потом найти подходящий по визуальному стилю товар в сети. Используя текстовые подсказки, пользователь может настраивать и менять цвета, ткань, узоры и многое другое. Google также отмечает, что 20% запросов на одежду содержат пять или более слов, так что без визуальной составляющей системе тяжело найти идеально подходящий продукт под запрос.

Также с помощью функции Google SGE будет гораздо проще искать подарки — пользователи смогут исследовать широкий спектр подкатегорий, чтобы найти подходящий товар. Это значит, что если пользователь напишет запрос о подарке для повара, то ему покажут не только книги для поваров, но и наборы ножей, различного рода аксессуары, одежду и многое другое. Теперь поиск будет более умным, он не будет основываться на узком направлении и предоставит пользователю более широкий спектр доступных товаров. Правда, развёртывать функции будут постепенно и появятся они далеко не сразу, не у всех и не во всех странах. Нужно подождать, пока технологии получат необходимые доработки перед релизом.
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