Google тестирует обновленный сайт Play Store

Несмотря на то, что приложение Play Store для Android за прошедшие годы претерпело множество изменений в дизайне, веб-сайт Play Store был заморожен во времени. В течение многих лет он выглядел так же, как и ранний дизайн, но этому наконец, приходит конец. Google сейчас тестирует новый дизайн сайта Play Store в некоторых регионах, что кажется существенным улучшением по сравнению с текущим видом.

Новый дизайн, по-видимому, пока внедрен только в нескольких регионах, таких как Корея и Тайвань, и зависит от учетной записи пользователя. Контент более растянут, а не закреплен внутри горизонтально центрированной строки. Фон страницы теперь белый, значки увеличены, а в некоторых списках приложений ( например, Netflix ) есть изображение заголовка, которое растягивается в верхней части экрана.

Все примерно на том же месте, но несколько важных элементов переместились. Боковое меню, в котором были ссылки для проверки приобретенного контента, очков воспроизведения и другой информации, теперь отображается только при нажатии на изображение своего профиля в правом верхнем углу. Было бы полезно, если бы это меню было закреплено слева или справа от экрана на более широких дисплеях. Есть также несколько незначительных функциональных улучшений по сравнению с предыдущим дизайном. В галерее снимков экрана и мультимедиа на страницах приложений наконец-то появилась полоса прокрутки, так что вы можете видеть все, не удерживая мышь на кнопках. На основных страницах «Приложения» и «Игры» теперь также есть кнопки для быстрой фильтрации между приложениями для телефона, планшета, телевизора, Chromebook, Wear OS и автомобиля.
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