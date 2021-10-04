Google тестирует одну из востребованных функций Chrome OS

В настоящее время на Chromebook нет простого способа упорядочить приложения в средстве запуска. Если вы хотите упорядочить элементы в средстве запуска приложений, вам нужно будет выполнить тонну ручного перетаскивания, чтобы добиться желаемого порядка, но это скоро изменится.

Google работает над новым способом сортировки приложений и веб - приложения в алфавитном порядке, как заметил на Chrome Unboxed . Предстоящая реализация будет сортировать ваши приложения либо по имени, либо в обратном порядке имен.

Кроме того, панель запуска приложений отобразит все папки спереди и в центре панели приложений, как только вы активируете опцию сортировки по алфавиту, оставив все остальные элементы под ними. Все приложения в папке также последуют этому примеру.

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