Google тестирует одну из востребованных функций Chrome OS

В настоящее время на Chromebook нет простого способа упорядочить приложения в средстве запуска. Если вы хотите упорядочить элементы в средстве запуска приложений, вам нужно будет выполнить тонну ручного перетаскивания, чтобы добиться желаемого порядка, но это скоро изменится.

Google работает над новым способом сортировки приложений и веб - приложения в алфавитном порядке, как заметил на Chrome Unboxed . Предстоящая реализация будет сортировать ваши приложения либо по имени, либо в обратном порядке имен.

Кроме того, панель запуска приложений отобразит все папки спереди и в центре панели приложений, как только вы активируете опцию сортировки по алфавиту, оставив все остальные элементы под ними. Все приложения в папке также последуют этому примеру.