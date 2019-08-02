Google тестирует сервис подписки Play Pass

2019-08-02, Автор - rail; Продукт - Google Play Pass; [50]

Google начала тестировать новый сервис подписки Play Pass для Google Play, который предоставит доступ к «сотне премиальных приложений и игр» без рекламы и внутренних покупок.

В этом году Apple анонсировала Apple Arcade, сервис ежемесячной подписки с доступом к библиотеке мобильных игр на устройствах iOS. Apple Arcade ещё не запущена, а Google уже тестирует свой собственный сервис под названием Play Pass, чтобы конкурировать с «яблоком».

Первые скриншоты бета-версии.

Подписка обойдётся в $4,99 и это действительно немного, учитывая, что многие приложения в Google Play стоят дороже. Хотя цена может измениться, когда сервис станет общедоступным.

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