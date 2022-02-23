Google удалит важнейшую функцию из Chrome на Android

Google объявила, что скоро удалит функцию Chrome для Android, которая в течение многих лет помогала людям сократить использование мобильных данных. Согласно изданию 9to5Google, «облегченный режим» Chrome исчезнет с выпуском версии Chrome M100 в конце марта. Облегченный режим изначально назывался Data Saver, когда Google впервые представил его на Android в 2014 году. В те дни многие владельцы смартфонов пользовались многоуровневыми тарифными планами и рисковали получить дополнительную плату, если превышали свой месячный лимит. А в некоторых регионах скорость мобильного интернета была ограничена — поэтому облегченный режим помог страницам загружаться быстрее за счет их сжатия. В 2015 году Google добавил возможность полностью блокировать изображения, чтобы использовать еще меньше данных.

Но Google больше не видит особых причин для сохранения этой опции. Неограниченные тарифные планы на текущий момент стали нормой, и компания утверждает, что Chrome продолжает сокращать использование данных с настройками по умолчанию. «В последние годы мы наблюдаем снижение стоимости мобильных данных во многих странах, и мы внесли множество улучшений в Chrome, чтобы еще больше минимизировать использование данных и улучшить загрузку веб-страниц», — написала компания на странице справки на этой неделе. «Несмотря на то, что облегченный режим уходит, мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы Chrome мог обеспечить быструю загрузку веб-страниц на мобильных устройствах». Chrome для Android версии M100 будет выпущен в стабильном канале 29 марта, поэтому облегченный режим будет доступен до тех пор.