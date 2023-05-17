Google удалит все старые аккаунты

Пользовательская база Google постепенно расширяется, и компания планирует более эффективно управлять аккаунтами пользователей. Например, сегодня компания Google объявила, что будет удалять все неактивные аккаунты, которые не использовались в течение последних двух лет — по словам компании, аккаунты, которые не обновляются длительное время, более подвержены утечкам паролей, плюс они не используют двухфакторную аутентификацию. В результате пароли пользователей утекают в сеть и потом их используют в своих корыстных целях злоумышленники. И так как Google удалит аккаунты, которые не использовались в течение последних двух лет, вся информация и данные, связанные с аккаунтом Google, будут удалены навсегда.

Это значит, что все данные из Google Drive, Google Docs, Google Meet, Gmail, YouTube и Google Фото будут безвозвратно удалены — восстановить их никак нельзя, это очень важный момент. Если у вас есть аккаунт, которым вы не пользовались в последние годы, рекомендуется либо войти в него, либо создать резервную копию данных на тот случай, если вы просто забудете о существовании этого аккаунта. Компания отметила, что изменения затронут только личные аккаунты, а корпоративные аккаунты не будут удалены даже в том случае, если в них не заходили годами. Это значит, что если ваш аккаунт связан с бизнесом или учебным заведением, он не будет удалён. Но это очень неприятный момент, потому что многие пользователи могут просто забыть о старых, но важных аккаунтах.