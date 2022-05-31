Google удаляет вкладку «Фильмы и ТВ» из Play Store на Android

Сообщается, что Google удаляет вкладку «Фильмы и ТВ» из своего приложения Play Store на устройствах Android. Пользователи больше не смогут просматривать, искать, покупать или брать напрокат телешоу и фильмы в приложении Play Store на Android. Вместо этого покупки и прокат будут доступны на Google TV, где пользователи смогут просматривать свою библиотеку с недавно обновленной лентой новостей «Основные».

Согласно отчету, Google TV — это новая замена, где пользователи теперь смогут покупать, брать напрокат и смотреть купленные медиафайлы в Google TV. Сообщается, что в Google TV также есть недавно обновленная функция под названием «Новостная лента Highlights». Более того, в списке пожеланий пользователя в приложении Play Store не так много изменений в прежнем стиле покупок, семейном обмене, платежах с использованием кредитных и подарочных карт Play, возврате средств и игровых баллах. После удаления раздела «Фильмы и ТВ» из приложения Play Store на устройствах Android пользователи теперь будут видеть только три вкладки: «Игры», «Приложения» и «Книги».
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