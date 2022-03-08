Google утверждает, что последнее обновление Chrome работает быстрее, чем Safari

Google заявил, что последнее обновление Chrome, версия M99, устанавливает рекорды в собственном веб-бенчмарке Apple Speedometer и даже быстрее и отзывчивее на Mac, чем Safari. Сообщение в блоге Chromium рассказывает об улучшениях, внесенных в скорость Chrome за последний год при компиляции JavaScript и рендеринге графики.

Google отмечает, что проводил свои тесты на 14-дюймовом MacBook Pro с 10-ядерным чипом M1 Max и 64 ГБ оперативной памяти. Chrome набрал 252 запуска в минуту, плюс-минус 8,6, а Safari — 185, плюс-минус 46. Разница в среднем составляет 30 процентов, хотя очевидно, что с Safari была большая изменчивость. Производительность имеет большое значение, когда речь идет об обычном просмотре веб-страниц — вы не хотите ждать, когда используете веб-приложение. Но как бы то ни было, большинство жалоб, заключались в том, что Chrome — это ресурсоемкий гигант. По данным Google, его браузер является самым быстрым на компьютерах Mac M1, примерно на 7 процентов быстрее, чем Safari.