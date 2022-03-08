Google утверждает, что последнее обновление Chrome работает быстрее, чем Safari

Google заявил, что последнее обновление Chrome, версия M99, устанавливает рекорды в собственном веб-бенчмарке Apple Speedometer и даже быстрее и отзывчивее на Mac, чем Safari. Сообщение в блоге Chromium рассказывает об улучшениях, внесенных в скорость Chrome за последний год при компиляции JavaScript и рендеринге графики.

Google отмечает, что проводил свои тесты на 14-дюймовом MacBook Pro с 10-ядерным чипом M1 Max и 64 ГБ оперативной памяти. Chrome набрал 252 запуска в минуту, плюс-минус 8,6, а Safari — 185, плюс-минус 46. Разница в среднем составляет 30 процентов, хотя очевидно, что с Safari была большая изменчивость. Производительность имеет большое значение, когда речь идет об обычном просмотре веб-страниц — вы не хотите ждать, когда используете веб-приложение. Но как бы то ни было, большинство жалоб, заключались в том, что Chrome — это ресурсоемкий гигант. По данным Google, его браузер является самым быстрым на компьютерах Mac M1, примерно на 7 процентов быстрее, чем Safari.
Комментарии и отзывы Google
Пользователи потратили 133 миллиарда долларов на мобильные п…
Пользователи потратили 133 миллиарда долларов на мобильные пSensorTower опубликовала свой годовой отчет о расходах на мобильные приложения и он показывает четкую зак…
Функция Tap to Pay на iPhone появится в США в конце этого го…
Функция Tap to Pay на iPhone появится в США в конце этого гоApple представляет новую функцию Tap to Pay на iPhone, которая позволит продавцам использовать свои iPhon…
DuckDuckGo - новый минималистичный настольный браузер…
DuckDuckGo - новый минималистичный настольный браузерКоманда разработчиков из DuckDuckGo в настоящее время находится на завершающей стадии разработки нового м…
Логотип Google Chrome "изменили" за 8 лет…
Логотип Google Chrome Google Chrome, получил новый логотип спустя 8 лет, с еще более упрощенным дизайном, чтобы соответствовать…
Запущено приложение Razer Smart Home для управления подсветк…
Запущено приложение Razer Smart Home для управления подсветкRazer объявили о расширении своей отмеченной наградами технологии RGB-освещения Razer Chroma за пределы П…
Google Fit для iPhone теперь поддерживает мониторинг частоты…
Google Fit для iPhone теперь поддерживает мониторинг частотыВ этом году приложение Google Fit получило поддержку новой функции, которая позволяет смартфонам Android …
Обновление Telegram содержит видеостикеры, улучшенную реакци…
Обновление Telegram содержит видеостикеры, улучшенную реакциTelegram объявил об обновлении, которое содержит видеостикеры, улучшенную реакцию на сообщения, новые инт…
YouTube Shorts скоро получит настраиваемую функцию озвучиван…
YouTube Shorts скоро получит настраиваемую функцию озвучиванYouTube представил сервис Shorts еще в 2020 году как прямой конкурент быстрорастущему TikTok. 60-секундны…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor