Google выпускает Project Relate, приложение для распознавания голоса для людей с нарушениями речи

Чтобы помочь людям с нарушением речи легче общаться с Google Assistant и другими людьми, Google анонсировала новое приложение для Android под названием Project Relate.

Как отмечает Google в своем блоге , существуют миллионы людей, чья речь была нарушена из-за таких состояний, как БАС, церебральный паралич, инсульт, черепно-мозговая травма или болезнь Паркинсона. В результате эти люди часто сталкиваются с трудностями, когда их не понимают люди и службы распознавания голоса. Приложение Project Relate, которое в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, призвано решить эти проблемы. Приложение имеет три основные функции: Слушать, Повторять и Ассистент.

Google заявляет, что при создании приложения оно тесно сотрудничало со многими людьми с нарушениями речи, в том числе с Обри Ли, бренд-менеджером Google, чья речь страдает мышечной дистрофией. Project Relate основывается на усилиях и исследованиях Project Euphonia, широкомасштабных усилий групп Google Speech и Research, направленных на то, чтобы сделать технологию распознавания голоса более доступной для людей с нарушением речи.