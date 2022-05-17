Google выпустил Flutter 3.0 для создания кроссплатформенных приложений

Flutter — это фреймворк для создания приложений на языке программирования Dart, который может работать на многих различных настольных и мобильных платформах. Теперь на нем работают многие приложения и игры , включая Google Pay, eBay Motors, Google Stadia, WeChat и другие. Несмотря на то, что он наиболее широко используется для создания приложений для Android, iPhone и iPad, несколько высококлассных настольных приложений также написаны на Flutter, например , установщик для Ubuntu Linux.

Google представила Flutter 3 во время презентации Google I/O, которая добавляет несколько важных функций для разработчиков приложений и игр, использующих Flutter. Linux и macOS теперь полностью поддерживаются в дополнение к Windows, включая встроенную поддержку компьютеров Mac с чипсетами Apple Silicon (M1). Конечно, не все функции доступны на всех платформах — веб-приложения не могут получить доступ ко всем вашим файлам, даже если они созданы с помощью Flutter — но это все равно впечатляющее достижение.

Flutter 3 также включает почти полную поддержку Material You, функции динамической темы, доступной на большинстве телефонов и планшетов под управлением Android 12 или более поздней версии. Material You создает цветовые палитры из обоев и тем вашего телефона или планшета, и теперь приложения Flutter могут легко использовать их в своих проектах. Flutter теперь официально поддерживается на всех основных настольных платформах, но еще неизвестно, начнут ли многие популярные приложения переходить на него. Большинство кроссплатформенных настольных приложений в настоящее время создаются с помощью Electron , который использует такие веб-стандарты, как JavaScript и HTML.