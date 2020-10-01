Google выпустил обновленную версию своего приложения Фото

Компания Google официально представила новый редактор для своего приложения «Фото» на Android. Эта реализация позволит пользователи легко редактировать свои фотографии с помощью интеллектуальным алгоритмам и детальным настройкам.

Google Фото получил новую вкладку в ​​редакторе, которая предлагает пользователям правильные фильтры для применения к своим изображениям. Это легко позволит пользователям автоматически регулировать яркость, контрастность и портретные эффекты, нажав на уже предустановленные фильтры Color Pop и Enhance. Также все еще остается возможность редактора в ручном режиме.

Специально предназначенная для собственных устройств Google Pixel 4a и Pixel 5, компания предлагает новую функцию Portrait Light, которая будет использовать преимущества технологии машинного обучения Google, чтобы предложить своим пользователям больше функций редактирования изображений. Среди этих функций - возможность регулировать положение света и яркость после того, как фотография была сделана, даже в непортретном режиме. Обновленный редактор Google Фото уже доступен на Android.