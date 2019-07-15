Google защищает использование прослушивания некоторых записей Voice-Assistant.

Подрядчики, работающие в Google, слушают записи разговоров, которые клиенты ведут со своими голосовыми устройствами Google.По словам Google, подрядчики рассматривают небольшой процент записей, сделанных клиентами с помощью устройств Google Assistant, таких как Google Home и телефоны, использующие программное обеспечение Android. Google сказал,что клиенты могут иногда регистрироваться, даже если они не используют Assistant.

Обзоры людей в записях необходимы для улучшения понимания программного обеспечения различными языками, говорится в сообщении Google в блоге . «Это важнейшая часть процесса построения речевых технологий», - написал менеджер по продуктам Google Дэвид Монси. Google сказал, что записи, полученные бельгийским сайтом VRT NWS, были нарушением конфиденциальности и что их расследуют. «Мы проводим полный обзор наших гарантий в этом месте, чтобы предотвратить повторение подобных нарушений», - сказал Монси. Последнее раскрытие от Google подчеркивает, что рецензенты часто лежат в основе того, что многие технические фирмы называют автоматизированными процессами. Тысячи людей, а также программное обеспечение, просматривают контент на Facebook, YouTube и других сайтах социальных сетей, чтобы убедиться, что они уместны.