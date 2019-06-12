Google заканчивает интеграцию между Drive и Photos

Google давно предлагает синхронизацию между Google Фото и Google Drive, но теперь компания решила положить конец этому во имя простоты. Ранее, пользователи могли настроить автоматическую синхронизацию своих фотографий с «Диском», при которой все объекты, загруженные в Google Photos, копировались в облачное хранилище в отдельную папку.

«Мы слышали отзывы о том, что связь между этими службами сбивает с толку, поэтому в следующем месяце мы внесем некоторые изменения, чтобы упростить работу с Drive и Photos», - написали Дэн Шлоссер и Джейсон Гупта, менеджеры по продуктам Drive и Photos в блоге. Когда изменения вступят в силу Google предложит людям скопировать изображения или видео с диска на фотографии с помощью новой опции «загрузить с диска», которая появится на веб-сайте Google Photos. Однако тогда у вас будет две версии одного и того же файла без какой-либо связи между ними. Google предупреждает, что это может вызвать головную боль, когда дело доходит до вашего облачного хранилища, поскольку, если скопированный элемент имеет оригинальное качество, он будет занимать пространство в обоих местах.

Google подчеркивает, что ничего не будет автоматически удалено в июле, когда отключит эту перекрестную интеграцию. «Любые фотографии или видео с Drive in Photos, которые вы загрузили до этого изменения, останутся в Photos. Если у вас есть папка «Google Фото» на диске, она останется на диске, но больше не будет обновляться автоматически », - сказали Шлоссер и Гупта.