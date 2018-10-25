Google запускает новое приложение «помощник голоса»

После получения антимонопольного штрафа в размере 5 миллиардов долларов от Европейской комиссии Google планирует разделить некоторые из своих ключевых услуг на отдельные приложения Play Store. В первую очередь - это Google Assistant .

Voice Action Services - новое приложение сторонних разработчиков Google, которое предлагает базовые функции голосового управления, оно позволяет выполнять локальные голосовые взаимодействия с телефоном, например, изменять настройки, настраивать напоминания и сигналы тревоги, а также создавать события календаря. Службы Voice Action не имеют каких-либо функций веб-поиска и поставляются в комплекте на устройствах от производителей, которые отказались от предварительной установки сервисов Google на своих устройствах. Конечно, пользователи, которые все еще хотят использовать Google Assistant и Search, могут сделать это, загрузив приложение Google из Play Маркета и установив Voice Action Services в качестве приложения-помощника по умолчанию на своем устройстве.