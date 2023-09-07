Google заставит маркировать рекламу, созданную ИИ

Google вскоре начнёт требовать от рекламодателей раскрывать информацию о том, что в их объявлениях используется контент, который сгенерировал искусственный интеллект. Сюда относятся политические объявления, в которых с помощью искусственного интеллекта создаётся впечатление, что человек говорит или делает то, чего он никогда не делал, а также изменяются кадры реального события (или создаётся реалистичный вид определённого события), чтобы создать сцену, которой никогда не было. Google утверждает, что подобные объявления должны содержать отказ от ответственности в ясном и заметном месте, и отмечает, что это относится к изображениям, видео- и аудиоконтенту. При этом любые несущественные изменения изображения вроде редактирование фона или устранение красных глаз с помощью искусственного интеллекта не будут требовать маркировки.

«Учитывая растущую популярность инструментов, создающих синтетический контент, мы расширяем наши правила, требуя от рекламодателей раскрывать информацию о том, что их рекламные объявления содержат материалы, которые были изменены или сгенерированы цифровым способом», — заявили в компании Google. В большей степени это затронет именно политическую рекламу на Западе — некоторые политические кампании уже используют искусственный интеллект для создания рекламы и это нравится не всем. Всё же ИИ позволяет создавать цифровой компромат, который существенно вредит личности и это нужно как-то ограничить.
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