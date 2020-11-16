Greenworks представила дрели-шуруповерты с инновационным бесщёточным двигателем

Greenworks добавила в свой ассортимент дрели-шуруповерты GD24DD35 и GD24DD60 нового поколения.

Инструменты могут похвастаться инновационным бесщеточным двигателем, который обеспечивает быстрое выполнение поставленной задачи. Новый двигатель контролируется специальной платой управления, что позволяет снизить расход заряда и увеличивает время его работы на 40%. Бесщёточный двигатель DigiPro работает тише, чем традиционные двигатели, а срок службы до десяти раз дольше.

Greenworks GD24DD35 станет отличным выбором для домашнего пользования. Дрель имеет два скоростных режима до 380 об/минуту и до 1400 об/минуту. Быстрозажимной патрон диаметром 13 мм имеет храповой механизм фиксации. На дрели есть LED-фонарик.

Ударная дрель-шуруповёрт Greenworks GD24DD60 отличается повышенным крутящим моментом (60 Н*м). Аппарат предлагает три функции работы: сверление с ударом, сверление без удара и работа с шурупами. Дрель имеет два скоростных режима до 600 и до 1800 об/минуту. GD24DD60 можно использовать в качестве ледобура на зимней рыбалке. Дрель также оснащена LED-фонариком.

Аккумуляторы компании Greenworks универсальны: один и тот же можно использовать для всех устройств одной линейки. Для ношения на ремне, предусмотрен фиксатор.

Дрели-шуруповерты Greenworks GD24DD35 и GD24DD60 предлагают оптимальное соотношение цены-качество, что делает их доступным для широкого круга потребителей.