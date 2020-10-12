HPE и Marvell представили RAID-контроллер для загрузочных дисков

Новое решение для серверов HPE называется NS204i-p. Адаптер NS204i-p обеспечивает RAID-подключение двух твердотельных накопителей NVMe M.2 емкостью 480 Гб в системах HPE ProLiant и Apollo.

HPE NS204i-p - это плата адаптера PCIe 3.0 x4, оснащенная коммутатором 88NR2241 NVMe и двумя слотами M.2 PCIe x4. NS204i-p настроен специально для обеспечения RAID-1 (зеркалирования) двух твердотельных накопителей. Это решение обеспечивает большую производительность в несколько раз по сравнению с загрузочными дисками SATA. Устройство поддерживает драйвера для операционных систем VMware, Windows, RHEL и SLES.

Загрузочное устройство ОС HPE NS204i-p NVMe доступно для некоторых серверов HPE ProLiant Gen10 и Gen10 Plus и систем HPE Apollo Gen10 и Gen10 Plus.
Комментарии и отзывы Marvell HPE NS204i-p
Обзоры:
Новости:
HPE и Marvell представили RAID-контроллер для загрузочных дисков

Новое решение для серверов HPE называется NS204i-p. Адаптер NS204i-p обеспечивает RAID-подключение двух т...
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкойОбзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкой
Лучший миксер. Philips HR3740/00 Viva CollectionЛучший миксер. Philips HR3740/00 Viva Collection
Обзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлейОбзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный блендер для смузи и протеиновых коктейлей
Обзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишамиОбзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишами
Представлен 165-герцевый монитор Acer XZ...
Представлен 165-герцевый монитор Acer XZКомпания Acer пополнила ассортимент корпусов моделью XZ242Q, которая получила вогнутую 23,6-дюймовую VA-м...
Oppo Reno4 SE получит 8 ГБ ОЗУ и поддерж...
Oppo Reno4 SE получит 8 ГБ ОЗУ и поддержВ базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фото и характеристики смартфона Oppo Reno4 SE, кот...
Sony представила список бесплатных игр А...
Sony представила список бесплатных игр АКомпания Sony Interactive Entertainment представила список игр, которые станут бесплатными для подписчико...
Google прекратила выпуск смартфонов Goog...
Google прекратила выпуск смартфонов GoogПосле анонса смартфона Pixel 4a, компания решила прекратить выпуск моделей Pixel 4 и Pixel 4 XL. Устройст...
Microsoft рассматривает возможность поку...
Microsoft рассматривает возможность покуMicrosoft подтвердила, что намеревается приобрести бизнес TikTok в США , Financial Times опубликовала нов...
Ютуберы уже опробовали Xbox Series X...
Ютуберы уже опробовали Xbox Series XЗападные ютуберы уже получили свои первые консоли Xbox Series X от компании Microsoft и активно работают ...
Киберспортивная организация Fnatic возоб...
Киберспортивная организация Fnatic возобЛондонская киберспортивная организация Fnatic возобновила сотрудничество с производителем смартфонов OneP...
Обзор NUBI Fresh MIX and GO. Портативный...
Обзор NUBI Fresh MIX and GO. ПортативныйОчень часто традиционные блендеры используются для приготовлений коктейлей и фрешей. Удобно, когда готови...
Facebook объединит чаты Messenger и Ins...
Facebook объединит чаты Messenger и InsЧаты в Facebook Messenger и Instagram могут объединиться в ближайшие недели. ...
Elephone R8 стоят адекватных денег...
Elephone R8 стоят адекватных денегДовольно часто можно услышать от пользователей то, что им не подходят умные часы по той причине, что они ...
Обзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессор...
Обзор COLLAR аPUMP. Бесшумный компрессорВопрос насыщения воды кислородом очень часто встает перед владельцами аквариумов. Одним из распространенн...
Zoom выпустила специальное устройство дл...
Zoom выпустила специальное устройство длZoom расширяется до аппаратного обеспечения. Компания представила новое устройство Zoom For Home - DTEN M...
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для AppleОбзор Satechi M1 Space Grey Bluetooth. Беспроводная мышка для Apple
Обзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор CARCAM HYBRID 2s Signature. Комбо-видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор Marvo CM370. Тест комплекта периферии: мышка, клавиатура, наушники и коврикОбзор Marvo CM370. Тест комплекта периферии: мышка, клавиатура, наушники и коврик
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor