HPE и Marvell представили RAID-контроллер для загрузочных дисков

Новое решение для серверов HPE называется NS204i-p. Адаптер NS204i-p обеспечивает RAID-подключение двух твердотельных накопителей NVMe M.2 емкостью 480 Гб в системах HPE ProLiant и Apollo.

HPE NS204i-p - это плата адаптера PCIe 3.0 x4, оснащенная коммутатором 88NR2241 NVMe и двумя слотами M.2 PCIe x4. NS204i-p настроен специально для обеспечения RAID-1 (зеркалирования) двух твердотельных накопителей. Это решение обеспечивает большую производительность в несколько раз по сравнению с загрузочными дисками SATA. Устройство поддерживает драйвера для операционных систем VMware, Windows, RHEL и SLES.

Загрузочное устройство ОС HPE NS204i-p NVMe доступно для некоторых серверов HPE ProLiant Gen10 и Gen10 Plus и систем HPE Apollo Gen10 и Gen10 Plus.