HTC анонсировала новый смартфон Exodus 1

2018-10-24, Автор - Ganibal; Продукт - HTC Exodus 1; [94]
Компания HTC представила свой первый блок ориентированный на телефон - Exodus 1. Он доступен для предварительного заказа сейчас и как ожидается, появится в декабре. За него можно заплатить пока только в криптовалюте BTC 0.15 или ETH 4.78 (960 долларов за 830 долларов).

Особенностью этого телефона является криптографический кошелек Zion, разработанный компанией. Он использует защитный код своего набора микросхем Snapdragon 845, чтобы ваши ключи были скрыты от ненадежных частей ОС. Zion превратит HTC Exodus 1 в ваш кошелек с криптовалютой. Что касается самого телефона, он оснащен дисплеем с диагональю 6 и разрешением 1440p. Он имеет чипсет Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели имеются две камеры главный модуль 16MP и спереди 8MP. Телефон оснащен аккумулятором на 3,500 мАч и имеет защиту от флаго по технологии IP68.

Комментарии:
Xiaomi Black Shark Helo для настоящих ге...
Xiaomi Black Shark Helo для настоящих геВчера компания Xiaomi официально анонсировала свой новый игровой смартфон, который получил название Xiaom...
Название iPhone XR ничего не значит...
Название iPhone XR ничего не значитПосле анонса новых смартфонов компании Apple многие решили, что производитель в названиях зашифровал каки...
Глава отдела Razer Phone ушел из компани...
Глава отдела Razer Phone ушел из компаниРуководитель проекта Razer Phone ушел из компании и теперь будет заниматься созданием автономных дронов. ...
Misfit Vapor 2 с модулем NFC...
Misfit Vapor 2 с модулем NFCУмные часы — довольно странный гаджет, который кто-то называет лучшим изобретением человечества, а кто-то...
Новый HP Spectre x360 выглядит шикарно...
Новый HP Spectre x360 выглядит шикарноПока производители ноутбуков активно стараются покорить рынок и сдвинуть с пьедестала Apple со своими уст...
XPG Gammix D30 для игровых систем...
XPG Gammix D30 для игровых системВ последнее время производители игровой периферии стали активно использовать светодиодные ленты везде, гд...
Thermaltake Core P3 Tempered Glass Curve...
Thermaltake Core P3 Tempered Glass CurveОфициально представлен новый компьютерный корпус Thermaltake Core P3 Tempered Glass Curved Edition, котор...
Huawei объявила о старте продаж нового ф...
Huawei объявила о старте продаж нового фФитнес-трекер Huawei Band 3 Pro с цветным экраном представлен на российском рынке. Новинка наделена 0,95...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор AeroCool KCAS PLUS 650M 650W. Недорогой блок питания с модульным питанием и 80Plus BronseОбзор AeroCool KCAS PLUS 650M 650W. Недорогой блок питания с модульным питанием и 80Plus Bronse
Обзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM Q8. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDRОбзор Hisense H55U7A. 55-дюймовый 4К-телевизор с HDR
Обзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-FiОбзор Playme TIO. Видеорегистратор с магнитным креплением, GPS и Wi-Fi
Обзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгодаОбзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгода
Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1 Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 7.1
Обзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камерыОбзор Digma FreeDrive Action FULL HD. Видеорегистратор в форм-факторе экшн-камеры
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018) Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A7 (2018)
Предварительный обзор Cooler Master C700...
Предварительный обзор Cooler Master C700На современном рынке компьютерных корпусов есть целая россыпь действительно интересных продуктов, которые...
Обзор Robbie Swifthand and the Orb of My...
Обзор Robbie Swifthand and the Orb of MyНовинка под названием Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries заинтересовала сразу несколькими моментам...
Предварительный обзор BQ BQ-6200L Aurora...
Предварительный обзор BQ BQ-6200L AuroraБольшинство пользователей почему-то уверены, что крутые флагманы сейчас выпускают только Apple с Huawei. ...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг сов...
Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг совЯ никогда не являлся большим поклонником файтингов. То есть, конечно же, играл в Мортал Комбат с друзьями...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. Сти...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro. СтиДалеко не всем пользователям нужен флагманский смартфон. Нужно понимать, что продукт среднего класса от т...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без с...
Обзор Call of Duty: Black Ops 4. И без сВ жанре шутеров сейчас очень много достойных проектов — крупные студии запускают свои вариации королевски...
Предварительный обзор Vertu Aster P. Меч...
Предварительный обзор Vertu Aster P. МечНекоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Vertu планирует вернуться на рынок ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooНа рынке мобильных устройств в последнее время происходит что-то весьма странное. То компании активно пок...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000...
Игромир и Comic Con 2018 собрали 170 000На днях завершилось главное событие для всех геймеров, любителей фантастики и гик-молодежи нашей страны –...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. Г...
Предварительный обзор Huawei Mate 20X. ГВ последнее время производители перестали стеснять себя в плане диагонали дисплея смартфонов — буквально ...
Обзор Mini Thief. Воруем пиксели...
Обзор Mini Thief. Воруем пикселиКогда крупные проекты надоедают, а это бывает очень часто, хочется поиграть во что-то более простое. Да и...
NVIDIA представила новую коллекцию… одеж...
NVIDIA представила новую коллекцию… одежМало кто задумывается, но оказывается геймеры – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Например, не...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor