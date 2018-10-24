HTC анонсировала новый смартфон Exodus 1

Компания HTC представила свой первый блок ориентированный на телефон - Exodus 1. Он доступен для предварительного заказа сейчас и как ожидается, появится в декабре. За него можно заплатить пока только в криптовалюте BTC 0.15 или ETH 4.78 (960 долларов за 830 долларов).

Особенностью этого телефона является криптографический кошелек Zion, разработанный компанией. Он использует защитный код своего набора микросхем Snapdragon 845, чтобы ваши ключи были скрыты от ненадежных частей ОС. Zion превратит HTC Exodus 1 в ваш кошелек с криптовалютой. Что касается самого телефона, он оснащен дисплеем с диагональю 6 и разрешением 1440p. Он имеет чипсет Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели имеются две камеры главный модуль 16MP и спереди 8MP. Телефон оснащен аккумулятором на 3,500 мАч и имеет защиту от флаго по технологии IP68.