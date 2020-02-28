Хакеры в 2019 году заработали рекордные $ 40 млн

С каждым годом растет число хакеров, которые используют свои навыки, чтобы помочь корпорациям и правительствам избежать от взлома их систем. Миссия HackerOne состоит в том, чтобы соединить хакеров и организации, которые хотят найти серьезные ошибки и недостатки безопасности в обмен на финансовое вознаграждение.

В это может трудным поверить, но, согласно ежегодному отчету от платформы HackerOne, так называемое сообщество белых шляп росло в последние несколько лет. Организация заявила, что ее база или зарегистрированные хакеры превысили 600 000 в 2019 году, вдвое больше, чем в 2018 году.

Чтобы оценить ситуацию, HackerOne отмечает, что в 2019 году такие компании, как Google, Goldman Sachs, IBM, Toyota, Dropbox и General Motors, заплатили этическим хакерам рекордные 40 миллионов долларов. Эта сумма почти равна сумме, полученной за все предыдущие годы вместе взятые.

Компании не единственные, кто заинтересован в их навыках. Правительства также являются крупными клиентами. Например, Министерство обороны США имеет несколько партнерских программ с HackerOne, и то же самое относится к Европейской комиссии и ее проекту по аудиту бесплатного и открытого программного обеспечения.