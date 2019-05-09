Хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж и украли биткоины на 41 млн. $

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance заявляет о хакерской атаке, в результате которой биржа потеряла кругленькую сумму.

По словам генерального директора Binance Чанпен Чжао, хакеры использовали для взлома различные методы, включая фишинг, вирусы и другие атаки. Им удалось обмануть встроенную систему защиты, которая анализирует транзакции и моментально блокирует подозрительные сделки. В этот раз она сработала, но поздно, когда средства уже были выведены.

Хакерам удалось взломать лишь один горячий кошелек, содержащий лишь 2% всех биткоинов на бирже. Но и этого было достаточно: воры вывели 7 тысяч биткоинов, а это около $41 миллиона.

Binance заявляет, что пользователи не пострадают: убытки возместят из резервного фонда. Правда пока все депозиты заморожены, вывести средства также нельзя — проводится внутренняя проверка безопасности. Продлится она около недели. А пока другие биржи на всякий случай заблокировали депозиты с адресов, связанных со взломом. После хакерской атаки курс биткоина упал на 4,2%, но быстро восстановился. Сейчас один биткоин стоит чуть меньше $6000.