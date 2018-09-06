Honor Band 4 стоит слишком дорого

Рынок умных браслетов постепенно умирает и это знают абсолютно все. Пользователи уже насытились своими браслетами и часами, уже привыкли отслеживать пульс или какие-то другие показатели, и покупать что-то новое не спешат, ведь там нет новых функций. Тем не менее, производители продолжают выпускать свои варианты, чтобы получать хоть какую-то прибыль. Например, вот в продажу поступил браслет для спортсменов Honor Band 4, который умеет считывать ваш пульс, мерять калории и отслеживать фазы вашего сна. Собственно, тоже самое умеет браслет от Xiaomi долларов за 15, но это не так важно. Зато новинка умеет работать в качестве аксессуара на кроссовках — просто цепляете продукт на шнурки и спокойно себе бегаете или занимаетесь спортом. Пульс при этом, естественно, измеряться не будет, но кого это волнует, правда?