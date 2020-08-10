Huawei Watch Fit показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры фитнес-браслета (или все-таки умных часов) Huawei Watch Fit, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 1,64-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 456:260 пикселей, защиту от воды (5 ATM), датчики ЧСС и освещённости, модуль GPS, барометр, аккумулятор с автономностью до 10 дням, функцию отслеживания ходьбы, бега, плавания, езды на велосипеде, сна, уровня стресса и дыхательных упражнений. Ориентировочная цена браслета составляет 120 евро, а старт продаж ожидается в следующем месяце.