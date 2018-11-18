Huawei готовит своего умного голосового помощника

Китайская компания Huawei будет выпускать мобильные устройства с собственным голосовым помощником за пределами Китая. Стоит отметить, что у китайского высокотехнологичного гиганта уже есть собственный помощник по ИИ - Xiaoyi.

Программное обеспечение уже работает на смартфонах и интеллектуальном динамике AI Cube, но исключительно в Китае. Для остального мира Huawei, в качестве звукового помощника, используются программы Google Assistant и Amazon Alexa. Представитель Huawei Ричард Ю сообщил, что компания разрабатывает международную версию голосового помощника и отметил, что пока компания продолжит сотрудничать с Google и Amazon. Что касается сроков выхода, генеральный директор пока не сообщил.