Huawei готовит своего умного голосового помощника

2018-11-18, Автор - Anna; Продукт - Huawei Xiaoyi; [115]
Китайская компания Huawei будет выпускать мобильные устройства с собственным голосовым помощником за пределами Китая. Стоит отметить, что у китайского высокотехнологичного гиганта уже есть собственный помощник по ИИ - Xiaoyi.

Программное обеспечение уже работает на смартфонах и интеллектуальном динамике AI Cube, но исключительно в Китае. Для остального мира Huawei, в качестве звукового помощника, используются программы Google Assistant и Amazon Alexa. Представитель Huawei Ричард Ю сообщил, что компания разрабатывает международную версию голосового помощника и отметил, что пока компания продолжит сотрудничать с Google и Amazon. Что касается сроков выхода, генеральный директор пока не сообщил.

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