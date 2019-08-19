Huawei готовит свой аналог Google Maps

Huawei разрабатывает замену не только операционной системе Android, но и картам от Google, который будет называться Map Kit, планируется поддержка новостей о пробках в реальном времени и некоторые функции дополненной реальности. Карта от Huawei будет поддерживать интеграцию с некоторыми другими приложениями, в частности - с вызовом такси. Map Kit разрабатывается совместно с Яндексом - российская компания поставляет огромное количество геолокационных данных, которые дополнят имеющиеся наработки Huawei.

Тем не менее, выпустить свой картографический сервис - непростая задача. Сейчас в этой сфере доминируют Google и Apple, которые постоянно расширяют и улучшают возможности своих приложений. Но, опять же, релиз и дальнейшее развитие Map Kit будет очень сильно зависеть от того, как дальше будут развиваться отношения между Huawei и Google.