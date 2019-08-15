Huawei разрабатывает альтернативу Google Maps

Компания Huawei планирует представить множество приложений и сервисов этой осенью, которые позволят техническому гиганту уменьшить свою зависимость от Google. Один из них называется Map Kit, который, по сути, будет ответом Huawei на Google Maps. Китайская компания не рассчитывает на эффективную замену самого популярного в мире веб-картографического сервиса, в долгосрочной перспективе план состоит в том, чтобы предлагать информацию о дорожном движении в режиме реального времени и разработать «очень сложную навигационную систему», способную, например, определять, когда автомобиль меняет полосу движения.

Конечно, Huawei по-прежнему очень привержена платформе Android и ее давнему альянсу с Google, но, поскольку действует противоречивое эмбарго США, компания вынуждена разрабатывать альтернативы для таких сервисов, как Maps, и ускорить их разработку.