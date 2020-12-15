Huawei запускает новую акцию AppGallery для поддержки бизнеса

Компания Huawei объявила о запуске нового специально разработанного рекламного пакета для своей платформы мобильных приложений AppGallery.

Эта акция призвана помочь бизнесу и разработчикам приложений воспользоваться преимуществами электронной коммерции и онлайн-торговли в это кризисное время.

Согласно официальным данным компании, кампания направлена ​​на стимулирование и поддержку брендов и предприятий, которые сталкиваются с препятствиями в работе из-за состояния рынка, вызванного пандемией коронавируса. Таким образом, компания Huawei предоставляет преимущества предприятиям, предлагая видное место на вкладке «Коллекции» в AppGallery, где выделяются бренды электронной коммерции.

Скользящий баннер на главной странице платформы, предлагающий бесплатную рекламу брендам на сумму до 2500 евро в месяц.