ИИ будет генерировать краткое описане для видео на YouTube

Компания Google проводит эксперименты с использованием искусственного интеллекта для автоматического создания кратких описания к видео на YouTube. На странице официального бога проекта отмечается, что эти краткие описания будут появляться рядом с ограниченным числом видео на английском языке и будут доступны только для ограниченного числа пользователей на текущий момент, потому что функция, судя по всему, пока что только тестируется. В будущем данные описания к роликам будут появляться на страницах просмотра и поиска YouTube — они предназначены для предоставления краткого обзора содержания видео, не заменяя описания, написанного человеком.

«Мы тестируем новую функцию для зрителей, которая использует генеративный искусственный интеллект для создания сжатого описания видео на YouTube. Мы часто тестируем новые функции перед их официальным запуском, чтобы мы могли создавать и улучшать лучший опыт для наших зрителей и авторов контента», — официально заявили представители компании. Этот эксперимент YouTube является лишь одной из серии нововведений, связанных с генеративным искусственным интеллектом, которые в настоящее время проходят в Google, поскольку компания стремится найти применение для развивающейся технологии. На конференции для разработчиков в мае, компания, например, анонсировала новую функцию Play Store, которая использует генеративный искусственный интеллект для сжатого резюмирования обзоров приложений от пользователей, теперь эта же функция будет работать и на видеоплатформе.