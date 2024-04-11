ИИ-функции Google Фото станут бесплатными

Сегодня компания Google официально объявила, что инструменты на основе искусственного интеллекта в приложении Google Фото будут доступны для всех пользователей без необходимости оформления платной подписки. Речь идет об инструментах Magic Eraser, Photo Unblur и Portrait Light, что на самом деле выглядит крайне интересно. Данное обновление будет представлено в приложении 15 мая текущего года — на следующий день после ежегодной конференции разработчиков Google. Естественно, внедрение этой технологии займёт несколько недель с момента запуска, так как компании Google нужно будет реализовать апдейт на сотни миллионов устройств по всему миру. При этом в компании уверены, что технология будет пользоваться внушительным спросом, потому что функции полезны при повседневном редактировании изображений.

В прошлом году Google запустила функцию Magic Editor исключительно на смартфонах Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Функция использует генеративный искусственный интеллект для редактирования фотографий при помощи различных фильтров — например, функция понравилась пользователям функцией перемещения объекта или изменение цвета неба. Теперь эта функция будет доступна в том числе за пределами устройств линейки Pixel. Правда, стоит отметить, что все пользователи Google Фото на устройствах с операционными системами Android и iOS получат всего 10 бесплатных сохранений фотографии в Magic Editor в месяц. Всё, что выходит за пределы этого лимита, будет стоить денег.