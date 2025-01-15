ИИ-функции Google Gemini теперь бесплатны

Ранее для доступа ко всем ИИ-функциям Google в Gmail, Docs, Sheets, Meet и других приложениях Workspace требовалось оформить подписку на план Gemini Business за 20 долларов на пользователя в месяц. Но уже с этого вторника эти функции стали бесплатными — Google делает все свои инструменты искусственного интеллекта доступными без дополнительной платы, чтобы конкурировать с Microsoft, OpenAI и другими компаниями в создании офисных решений будущего на базе ИИ. Однако вместе с этим изменением Google повысила цены на все тарифные планы Workspace. По словам Джерри Дишлера, президента подразделения облачных приложений Google, компании теперь будут платить примерно на 2 доллара больше за пользователя в месяц за версию Workspace с поддержкой ИИ.

Например, базовая подписка подорожала с 12 до 14 долларов, плюс конкретные цены зависят от условий контрактов, но это всё же значительно дешевле, чем прежняя плата за ИИ-функции. Взамен пользователи получат, например, автоматическое создание резюме писем в Gmail, генерацию дизайнов для таблиц и видеороликов, автоматического помощника для заметок на встречах, мощный исследовательский инструмент NotebookLM и функции для написания текстов в разных приложениях. Также пользователи получат доступ к боту Gemini — одному из самых мощных инструментов Google. Он не только выполняет стандартные задачи чат-бота, но и помогает искать информацию, работать с вашими файлами и многим другим. Интересное нововведение.
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